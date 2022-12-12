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Кирчаков Павел Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 07.07.1941
Род войск: Войска связи Воинское звание: Сержант Призван 7.07.1941 года. Воевал в составе 166 стрелкового полка на Дальневосточном фронте. С июня 1942 года по декабрь 1943 года был старшиной роты. С д... Показать все
Смерть
1985
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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