Кирчаков Павел Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 07.07.1941
Род войск: Войска связи Воинское звание: Сержант Призван 7.07.1941 года. Воевал в составе 166 стрелкового полка на Дальневосточном фронте. С июня 1942 года по декабрь 1943 года был старшиной роты. С д... Показать все
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно