Домна Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомна Денисовна

Домна Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Денис Дмитриевич

Мать: Пелагея Кирилловна

Бракосочетание
31.05.1772

Муж: Ефим Ефимович

Рождение ребёнка
29.10.1780

Сын: Абрам Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Ефимович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Тюрникова Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Ефимович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Савелий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Ефимович

Рождение ребёнка
19.03.1793

Дочь: Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Ефимович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно