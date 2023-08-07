Домна Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Денис Дмитриевич
Мать: Пелагея Кирилловна
Бракосочетание
31.05.1772
Муж: Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
29.10.1780
Сын: Абрам Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Тюрникова Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Савелий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
19.03.1793
Дочь: Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно