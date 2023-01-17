Андреев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Андреев Феодор
Мать ребёнка: не указана
Кожай-Семеновка, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно