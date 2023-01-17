Андреев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Около 1856 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Андреев Феодор

Мать ребёнка: не указана

Кожай-Семеновка, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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