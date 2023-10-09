Шнайдер Нелли — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнайдер Нелли

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1989

Дочь: Ануфриева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Шнайдер Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шнайдер Венера Ивановна

Отец ребёнка: Шнайдер Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шнайдер Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шнайдер Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шнайдер Иван Егорович

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