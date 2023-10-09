Шнайдер Нелли
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1989
Дочь: Ануфриева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Шнайдер Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шнайдер Венера Ивановна
Отец ребёнка: Шнайдер Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шнайдер Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шнайдер Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно