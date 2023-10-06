Шнайдер Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шнайдер Егор Егорович
Мать: Шнайдер Анна Федоровна
Рождение ребёнка
29.03.1989
Дочь: Ануфриева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Шнайдер Нелли
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шнайдер Венера Ивановна
Мать ребёнка: Шнайдер Нелли
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шнайдер Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шнайдер Нелли
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шнайдер Нелли
Смерть
Неизвестно