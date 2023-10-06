Шнайдер Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнайдер Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шнайдер Егор Егорович

Мать: Шнайдер Анна Федоровна

Рождение ребёнка
29.03.1989

Дочь: Ануфриева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Шнайдер Нелли

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шнайдер Венера Ивановна

Мать ребёнка: Шнайдер Нелли

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шнайдер Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шнайдер Нелли

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шнайдер Нелли

Смерть
Неизвестно
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