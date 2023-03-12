Адасовская (Журьяри) Александра Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адасовская (Журьяри) Александра Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мейснер Евгения Евтихиевна

Отец ребёнка: Адасовский Евтихий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адасовский Евтихий Константинович

Эмиграция
Неизвестно
к дочери в Италию(?) ок.1926
Смерть
Неизвестно
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