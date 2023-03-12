Адасовская (Журьяри) Александра Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мейснер Евгения Евтихиевна
Отец ребёнка: Адасовский Евтихий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Эмиграция
Неизвестно
к дочери в Италию(?) ок.1926
Смерть
Неизвестно