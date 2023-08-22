(Зыкова) Софья Иудовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Зыков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Зыков Пётр Иванович
Отец ребёнка: Зыков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Зыкова Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
14.12.1864
Дочь: Лукия Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
12.08.1867
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зыков Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно