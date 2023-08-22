(Зыкова) Софья Иудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Зыкова) Софья Иудовна

(Зыкова) Софья Иудовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Зыков Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Зыков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Филиппович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Зыкова Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Филиппович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.12.1864

Дочь: Лукия Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
12.08.1867

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Филиппович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно