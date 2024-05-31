Мухортов Михаил Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти?.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Бракосочетание
Неизвестно
Призыв на военную службу
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
Звание: ст. сержант в РККА с 05.08.1941 года Место призыва: Серпуховский РВК, Московская обл., Серпуховский р-н Место службы: 1289 сп 110 сд 33 А ЗапФ Дата подвига: 25.11.1942 23.02.1943 Медаль ... Показать все
Рождение ребёнка
1939
Сын: Мухортов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Мухортова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
26.07.1941
Дочь: Ерёмина (Мухортова) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Мухортова Татьяна Владимировна
Смерть
?.07.1943
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Убит.