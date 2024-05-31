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Мухортов Михаил Фёдорович

Место рождения

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Мухортов Фёдор Васильевич

Мать: Мухортова (Матыцина) Мария Никитична

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухортова Татьяна Владимировна

Призыв на военную службу
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
Звание: ст. сержант в РККА с 05.08.1941 года Место призыва: Серпуховский РВК, Московская обл., Серпуховский р-н Место службы: 1289 сп 110 сд 33 А ЗапФ Дата подвига: 25.11.1942 23.02.1943 Медаль ... Показать все
Рождение ребёнка
1939

Сын: Мухортов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Мухортова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
26.07.1941

Дочь: Ерёмина (Мухортова) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Мухортова Татьяна Владимировна

Смерть
?.07.1943
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Убит.

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