Гаврилович Наталья Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилович Наталья Прокофьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Гаврилович Павел Григорьев

Отец ребёнка: Гаврилович Григорий Селивонов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Гаврилович Гаврил Григорьев

Отец ребёнка: Гаврилович Григорий Селивонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилович Григорий Селивонов

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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