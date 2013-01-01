Гаврилович Наталья Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Гаврилович Павел Григорьев
Отец ребёнка: Гаврилович Григорий Селивонов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гаврилович Гаврил Григорьев
Отец ребёнка: Гаврилович Григорий Селивонов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно