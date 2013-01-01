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Гаврилович Григорий Селивонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Гаврилович Селивон Максимов

Мать: Гаврилович Акулина Гаврилова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Гаврилович Павел Григорьев

Мать ребёнка: Гаврилович Наталья Прокофьева

Рождение ребёнка
1807

Сын: Гаврилович Гаврил Григорьев

Мать ребёнка: Гаврилович Наталья Прокофьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилович Наталья Прокофьева

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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