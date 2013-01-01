Гаврилович Григорий Селивонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1802
Сын: Гаврилович Павел Григорьев
Мать ребёнка: Гаврилович Наталья Прокофьева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гаврилович Гаврил Григорьев
Мать ребёнка: Гаврилович Наталья Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно