Тестова (Пустыльникова) Васса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пустыльниковъ Василій
Мать: Пустыльникова Ѳекла
Рождение ребёнка
16.11.1883
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Тестовъ Парменъ Ивановъ
Рождение ребёнка
26.07.1885
Сын: Тестовъ Прохоръ
Отец ребёнка: Тестовъ Парменъ Ивановъ
Рождение ребёнка
13.02.1892
Дочь: Еѵѳросинія
Отец ребёнка: Тестовъ Парменъ Ивановъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно