Тестова (Пустыльникова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тестова (Пустыльникова) Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пустыльниковъ Василій

Мать: Пустыльникова Ѳекла

Рождение ребёнка
16.11.1883

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Тестовъ Парменъ Ивановъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1885

Сын: Тестовъ Прохоръ

Отец ребёнка: Тестовъ Парменъ Ивановъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1892

Дочь: Еѵѳросинія

Отец ребёнка: Тестовъ Парменъ Ивановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тестовъ Парменъ Ивановъ

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