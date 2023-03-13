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Тестовъ Парменъ Ивановъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1883

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Тестова Васса

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1885

Сын: Тестовъ Прохоръ

Мать ребёнка: Тестова Васса

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1892

Дочь: Еѵѳросинія

Мать ребёнка: Тестова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тестова Васса

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