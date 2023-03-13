Тестовъ Парменъ Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1883
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Тестова Васса
Рождение ребёнка
26.07.1885
Сын: Тестовъ Прохоръ
Мать ребёнка: Тестова Васса
Рождение ребёнка
13.02.1892
Дочь: Еѵѳросинія
Мать ребёнка: Тестова Васса
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тестова Васса