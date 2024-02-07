Михайлов Эдуард Анатольевич
Место рожденияТында, Россия
Дата рождения16.07.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1989
Отец: Михайлов Анатолий
Тында, Россия
Бракосочетание
01.09.2012
Жена: Михайлова Оксана
Рождение ребёнка
28.07.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Оксана
Рождение ребёнка
29.09.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Оксана
Место жительства
Неизвестно