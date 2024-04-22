Михайлова (Сергеева) Оксана
Место рождения
Дата рождения12.07.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1988
Бракосочетание
01.09.2012
Рождение ребёнка
28.07.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Эдуард Анатольевич
Рождение ребёнка
29.09.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Эдуард Анатольевич