Михайлова (Сергеева) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Сергеева) Оксана

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Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

12.07.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1989 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
01.09.2012

Муж: Михайлов Эдуард Анатольевич

Рождение ребёнка
28.07.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Эдуард Анатольевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.09.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Эдуард Анатольевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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