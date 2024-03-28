Григорьева (Мельникова) Светлана Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьева (Мельникова) Светлана Григорьевна

Григорьева (Мельникова) Светлана Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1954

Отец: Мельников Григорий Павлович

Мать: Мельникова (Ковалева) Анна Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.05.1976

Муж: Григорьев Сергей Никодимович

Рождение ребёнка
02.10.1976

Дочь: (Григорьева) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Григорьев Сергей Никодимович

Рождение ребёнка
04.05.1981

Дочь: (Григорьева) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Григорьев Сергей Никодимович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.