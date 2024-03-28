Григорьева (Мельникова) Светлана Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1954
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.05.1976
Рождение ребёнка
02.10.1976
Дочь: (Григорьева) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Григорьев Сергей Никодимович
Рождение ребёнка
04.05.1981
Дочь: (Григорьева) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Григорьев Сергей Никодимович