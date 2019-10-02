(Григорьева) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Григорьева) Анна Сергеевна

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Место рождения

г. Южно-Сахалинск

Дата рождения

02.10.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1976

Отец: Григорьев Сергей Никодимович

Мать: Григорьева (Мельникова) Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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