Чалова- Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалова- Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Чалов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Чалов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чалов Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Чалов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чалова Арина Тимофеевна

Отец ребёнка: Чалов Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чалов Тимофей

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