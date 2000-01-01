Чалов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалов Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Чалов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Чалова- Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чалов Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Чалова- Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чалова Арина Тимофеевна

Мать ребёнка: Чалова- Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чалова- Дарья

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