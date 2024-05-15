Бякин Вукол Абрамович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Абрам Семенович
Мать: Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Шебалина (Бякина) Дарья Вуколовна
Мать ребёнка: Февронья Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Кулаков (Бякин) Савва Вуколович (Викулович)
Мать ребёнка: Февронья Егоровна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Васса Вуколова
Мать ребёнка: Февронья Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Юскова (Бякина) Агафья Вуколовна
Мать ребёнка: Февронья Егоровна
Рождение ребёнка
?.05.1804
Дочь: Ефросинья Вуколовна
Мать ребёнка: Февронья Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: Февронья Егоровна
Рождение ребёнка
?.12.1807
Мать ребёнка: Февронья Егоровна
Рождение ребёнка
?.08.1810
Сын: Моисей Вуколович
Мать ребёнка: Февронья Егоровна
Смерть
Неизвестно