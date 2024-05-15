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Бякин Вукол Абрамович

Место рождения

Стояново, Черноголовка, Московская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Абрам Семенович

Мать: Ирина Федоровна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Шебалина (Бякина) Дарья Вуколовна

Мать ребёнка: Февронья Егоровна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Кулаков (Бякин) Савва Вуколович (Викулович)

Мать ребёнка: Февронья Егоровна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Васса Вуколова

Мать ребёнка: Февронья Егоровна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Юскова (Бякина) Агафья Вуколовна

Мать ребёнка: Февронья Егоровна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
?.05.1804

Дочь: Ефросинья Вуколовна

Мать ребёнка: Февронья Егоровна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Петр (большой) Вуколович

Мать ребёнка: Февронья Егоровна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
?.12.1807

Сын: Петр (меньшой) Вуколович

Мать ребёнка: Февронья Егоровна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
?.08.1810

Сын: Моисей Вуколович

Мать ребёнка: Февронья Егоровна

Стояново, Черноголовка, Московская область
Смерть
Неизвестно

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