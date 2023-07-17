Лагутин Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагутин Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1923 г.р.
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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагутина Пелагея Тихоновна

Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагутина Пелагея Тихоновна

Рождение ребёнка
20.09.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагутина Пелагея Тихоновна

Рождение ребёнка
11.05.1923

Дочь: Лагутина Елена Тихоновна

Мать ребёнка: Лагутина Пелагея Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагутина Пелагея Тихоновна

Смерть
Неизвестно