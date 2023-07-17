Лагутина (Чикова) Пелагея Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.1910
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
20.09.1918
Рождение ребёнка
11.05.1923
Дочь: Лагутина Елена Тихоновна
Отец ребёнка: Лагутин Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1960