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Иголкина Валентина
Иголкина Валентина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Дата смерти
2022
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Косёнко (Теплюк) Евдокия Фёдоровна
Около 1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать:
Косёнко Евдокия Фёдоровна
Смерть
2022
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