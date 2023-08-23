Иголкина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИголкина Валентина

Иголкина Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: Косёнко Евдокия Фёдоровна

Смерть
2022