Лопухин Василий Меньшой Авраамович
мужской, родился 09.09.1746, Москва, город федерального значения Москва
умер 15.06.1821, Москва, город федерального значения Москва
ОтецЛопухин Авраам Фёдорович17.07.1706 г.р.
МатьЛопухина (Ржевская) Анна Ивановна17.07.1710 г.р.
Супруги
Лопухина (Гагарина) Александра Петровна18.04.1747 г.р.
Дети
Лопухина Анна Васильевна27.02.1772 г.р.
Лопухин Авраам Васильевич18.01.1774 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
09.09.1746
Бракосочетание
1770
Рождение ребёнка
27.02.1772
Дочь: Лопухина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Лопухина (Гагарина) Александра Петровна
Рождение ребёнка
18.01.1774
Сын: Лопухин Авраам Васильевич
Мать ребёнка: Лопухина (Гагарина) Александра Петровна
Рождение ребёнка
22.02.1775
Сын: Лопухин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Лопухина (Гагарина) Александра Петровна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Измайлова (Опухина) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: N Екатерина
Смерть
15.06.1821