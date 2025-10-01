Лопухин Василий Меньшой Авраамович 09.09.1746 — найти родственников по фамилии на Familio

Лопухин Василий Меньшой Авраамович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.09.1746, Москва, город федерального значения Москва

умер 15.06.1821, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Лопухин Авраам Фёдорович17.07.1706 г.р.
Мать
Лопухина (Ржевская) Анна Ивановна17.07.1710 г.р.
Супруги
Лопухина (Гагарина) Александра Петровна18.04.1747 г.р.
Дети
Лопухина Анна Васильевна27.02.1772 г.р.
Лопухин Авраам Васильевич18.01.1774 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1746

Отец: Лопухин Авраам Фёдорович

Мать: Лопухина (Ржевская) Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1770

Жена: Лопухина (Гагарина) Александра Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
27.02.1772

Дочь: Лопухина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Лопухина (Гагарина) Александра Петровна

Рождение ребёнка
18.01.1774

Сын: Лопухин Авраам Васильевич

Мать ребёнка: Лопухина (Гагарина) Александра Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
22.02.1775

Сын: Лопухин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Лопухина (Гагарина) Александра Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Измайлова (Опухина) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: N Екатерина

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
15.06.1821
Москва, город федерального значения Москва

Место погребения: Покровский монастырь , Москва, Российская Империя

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