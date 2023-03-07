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Таракинъ Кондратий

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.09.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1835

Отец: Таракинъ Григорий

Мать: Таракина Агрофена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1859

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Таракина Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1862

Сын: Таракинъ Кузьма

Мать ребёнка: Таракина Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1864

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Таракина Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таракина Устинья

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