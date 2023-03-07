Таракинъ Кондратий
Место рождения
Дата рождения22.09.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1835
Отец: Таракинъ Григорий
Мать: Таракина Агрофена
Рождение ребёнка
16.10.1859
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Таракина Устинья
Рождение ребёнка
28.06.1862
Сын: Таракинъ Кузьма
Мать ребёнка: Таракина Устинья
Рождение ребёнка
29.05.1864
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Таракина Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таракина Устинья