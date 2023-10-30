Томилин (Tomilin) Степан Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилин (Tomilin) Степан Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1907

Дата смерти

11.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1907

Отец: Томилин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1941

Сын: Томилин Василий

Мать ребёнка: Татьяна

Солдатское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилин Юрий

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилин Николай

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
11.02.1942
Финляндия, Ханко
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Губ. Уусимаа, Финляндия
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