Томилин (Tomilin) Степан Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1907
Дата смерти11.02.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1907
Отец: Томилин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1941
Сын: Томилин Василий
Мать ребёнка: Татьяна
Солдатское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томилин Юрий
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томилин Николай
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
11.02.1942
Финляндия, Ханко
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Губ. Уусимаа, Финляндия