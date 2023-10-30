Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1901
Дата смерти09.12.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1901
Отец: не указан
Мать: Иван
Рождение ребёнка
07.01.1941
Сын: Томилин Василий
Отец ребёнка: Томилин (tomilin) Степан Павлович
Солдатское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Томилин (tomilin) Степан Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Томилин (tomilin) Степан Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томилин Юрий
Отец ребёнка: Томилин (tomilin) Степан Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томилин Николай
Отец ребёнка: Томилин (tomilin) Степан Павлович
Смерть
09.12.1973