Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1901

Дата смерти

09.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1901

Отец: не указан

Мать: Иван

Рождение ребёнка
07.01.1941

Сын: Томилин Василий

Отец ребёнка: Томилин (tomilin) Степан Павлович

Солдатское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Томилин (tomilin) Степан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Томилин (tomilin) Степан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилин Юрий

Отец ребёнка: Томилин (tomilin) Степан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилин Николай

Отец ребёнка: Томилин (tomilin) Степан Павлович

Смерть
09.12.1973
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