Мария Никифорова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Никифор Галактионов
Мать: Мария Фёдорова
Бракосочетание
03.02.1891
Муж: Леонтий Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1892
Дочь: Харитина (Христина) Леонтиева
Отец ребёнка: Леонтий Павлов
д.Ночевки-Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1893
Дочь: Надежда Леонтиева
Отец ребёнка: Леонтий Павлов
Рождение ребёнка
25.09.1893
Дочь: Вера Леонтиева
Отец ребёнка: Леонтий Павлов
Рождение ребёнка
?.09.1894
Дочь: Анна Леонова
Отец ребёнка: Леонтий Павлов
Рождение ребёнка
22.06.1898
Сын: Иван Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Павлов
Рождение ребёнка
07.03.1903
Сын: Николай Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Павлов
Смерть
Неизвестно