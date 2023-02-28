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Мария Никифорова

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Место рождения

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Никифор Галактионов

Мать: Мария Фёдорова

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.02.1891

Муж: Леонтий Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1892

Дочь: Харитина (Христина) Леонтиева

Отец ребёнка: Леонтий Павлов

д.Ночевки-Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1893

Дочь: Надежда Леонтиева

Отец ребёнка: Леонтий Павлов

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1893

Дочь: Вера Леонтиева

Отец ребёнка: Леонтий Павлов

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.09.1894

Дочь: Анна Леонова

Отец ребёнка: Леонтий Павлов

Рождение ребёнка
22.06.1898

Сын: Иван Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Павлов

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1903

Сын: Николай Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Павлов

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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