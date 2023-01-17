Жданкин Степан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти04.06.1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Жданкин / Жданов Дмитрий Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1873
Дочь: Кемаева Евдокия Жданкина
Мать ребёнка: Жданкина Анастасия Никитична
Рождение ребёнка
1881
Сын: Жданкин Онисим Степанович
Мать ребёнка: Жданкина Анастасия Никитична
Бракосочетание
12.?.1883
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.1914