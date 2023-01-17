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Жданкин Степан Дмитриевич

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

04.06.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Жданкин / Жданов Дмитрий Кузьмич

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1873

Дочь: Кемаева Евдокия Жданкина

Мать ребёнка: Жданкина Анастасия Никитична

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Жданкин Онисим Степанович

Мать ребёнка: Жданкина Анастасия Никитична

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1883

Жена: Жданкина Матрона Пивцаева

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданкина Анастасия Никитична

Смерть
04.06.1914
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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