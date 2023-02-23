Жданкина Анастасия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1873
Дочь: Кемаева Евдокия Жданкина
Отец ребёнка: Жданкин Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Жданкин Онисим Степанович
Отец ребёнка: Жданкин Степан Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1883