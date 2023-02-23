Жданкина Анастасия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданкина Анастасия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1873

Дочь: Кемаева Евдокия Жданкина

Отец ребёнка: Жданкин Степан Дмитриевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Жданкин Онисим Степанович

Отец ребёнка: Жданкин Степан Дмитриевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданкин Степан Дмитриевич

Смерть
До 1883
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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