Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

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Место рождения

Тихорецк

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тихорецк
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Александрович

Мать ребёнка: Стовб Светлана Андреевна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Стовб Светлана Андреевна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стовб Светлана Андреевна

Смерть
Неизвестно
Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
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