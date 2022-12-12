Александр
Место рожденияТихорецк
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тихорецк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стовб Светлана Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Стовб Светлана Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стовб Светлана Андреевна
Смерть
Неизвестно