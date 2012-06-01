Бачинин Глеб Александрович
Место рождения
Дата рождения?.07.1920
Дата смерти?.06.2012
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1920
Отец: Бачинин Александр Андреевич
Мать: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
26.04.1958
Дочь: Иоланта
Мать ребёнка: Бачинина Гонората
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бачинин Юрий
Мать ребёнка: Бачинина Гонората
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бачинин Анатолий
Мать ребёнка: Бачинина Гонората
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бачинина Гонората
Смерть
?.06.2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно