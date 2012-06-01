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Бачинин Глеб Александрович

Место рождения

Ушаки, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

?.07.1920

Дата смерти

?.06.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1920

Отец: Бачинин Александр Андреевич

Мать: Мария Федоровна

Ушаки, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.04.1958

Дочь: Иоланта

Мать ребёнка: Бачинина Гонората

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бачинин Юрий

Мать ребёнка: Бачинина Гонората

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бачинин Анатолий

Мать ребёнка: Бачинина Гонората

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бачинина Гонората

Смерть
?.06.2012
Каунас, Литовская ССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Каунас, Литовская ССР
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