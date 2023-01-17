посёлок Ушаки, посёлок Ушаки, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Ушаки

Тосненский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Марьинская волость
33Ушаки (дер.)1-го стана, 1-го зем. уч.На обрезе Москов. шоссе43841221582801301210земледелиеНикл. ж. дор., рч. Ушачки и Московское шоссе.речкаЧасовня, церковно-приходская школа, хлебо-запасный магазин, 2 мелочные лавки, чайн., казенная винная лавка, смежна с им. Миняевой.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район
208540Ушакипосёлок59°31'30°55'O-36-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение
41648101186п Ушакипоселок
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