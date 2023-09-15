Пантюхина (Жук) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантюхина (Жук) Татьяна Николаевна

Место рождения

Кореличи, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

04.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Кореличи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Арзомасова Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Пантюхин Яков Федорович

Ярское село
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Пантюхин Яков Федорович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.08.1921

Дочь: Никитина Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Пантюхин Яков Федорович

Ярское село
Рождение ребёнка
1923

Сын: Пантюхин Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Пантюхин Яков Федорович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Крупейникова Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Пантюхин Яков Федорович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантюхин Яков Федорович

Смерть
04.06.1991
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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