Пантюхина (Жук) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти04.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Арзомасова Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Пантюхин Яков Федорович
Ярское село
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Пантюхин Яков Федорович
Рождение ребёнка
28.08.1921
Дочь: Никитина Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Пантюхин Яков Федорович
Ярское село
Рождение ребёнка
1923
Сын: Пантюхин Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Пантюхин Яков Федорович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Крупейникова Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Пантюхин Яков Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.1991