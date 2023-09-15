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Пантюхин Яков Федорович

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Арзомасова Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Пантюхина Татьяна Николаевна

Ярское село
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Пантюхина Татьяна Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.08.1921

Дочь: Никитина Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Пантюхина Татьяна Николаевна

Ярское село
Рождение ребёнка
1923

Сын: Пантюхин Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Пантюхина Татьяна Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Крупейникова Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: Пантюхина Татьяна Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пантюхина Татьяна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
1948
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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