Пантюхин Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Арзомасова Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Пантюхина Татьяна Николаевна
Ярское село
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Пантюхина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
28.08.1921
Дочь: Никитина Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Пантюхина Татьяна Николаевна
Ярское село
Рождение ребёнка
1923
Сын: Пантюхин Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Пантюхина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Крупейникова Ульяна Яковлевна
Мать ребёнка: Пантюхина Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1948