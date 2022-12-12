Кореличи
Кореличский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- городской посёлок
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
509. Кореличи, местечко бывшее владельческое, дворов 78, жителей 588, волостное правление, церковь православная, синагога, 2 еврейских молитвенных дома, школа, почтовая с Показать все
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Кореличи, имение461411921—Показать скан
Кореличи, м-ко3752375411921—Показать скан
Огородники (казенные), деревня96144120211Показать скан
Огородники (собст. ), деревня148324120211Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
гп Кореличи6854
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
гп Кореличи1406