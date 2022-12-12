городской посёлок Кореличи, городской посёлок Кореличи, Кореличский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Кореличи

Кореличский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Новогрудский уезд, Кореличская волость
509. Кореличи, местечко бывшее владельческое, дворов 78, жителей 588, волостное правление, церковь православная, синагога, 2 еврейских молитвенных дома, школа, почтовая с Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Кореличская волость
Кореличи, имение461411921
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Кореличи, м-ко3752375411921
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Огородники (казенные), деревня96144120211
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Огородники (собст. ), деревня148324120211
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Кореличский район
гп Кореличи6854

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Кореличский район
гп Кореличи1406
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