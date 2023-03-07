Гусева (Галактионова-Галашичева) Екатерина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Галактионова-Галашичева) Екатерина Дмитриева

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Галактионов-Галашичев-Галашкин Дмитрий Галактионович

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке. В разные периоды у родни фамилия то Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактион.
Бракосочетание
06.02.1900 ст.

Муж: Гусев Иван Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
26.10.1900 ст.

Сын: Гусев Константин Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
12.05.1903 ст.

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
09.07.1905 ст.

Сын: Гусев Василий Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
27.01.1908 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
30.07.1910 ст.

Сын: Гусев Александр Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
28.07.1913 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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