Гусева (Галактионова-Галашичева) Екатерина Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Около 1876
Отец: Галактионов-Галашичев-Галашкин Дмитрий Галактионович
Мать: не указана
Вычислено по записи о браке. В разные периоды у родни фамилия то Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактион.
Бракосочетание
06.02.1900 ст.
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
26.10.1900 ст.
Сын: Гусев Константин Иванович
Отец ребёнка: Гусев Иван Алексеевич
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
12.05.1903 ст.
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Алексеевич
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
09.07.1905 ст.
Отец ребёнка: Гусев Иван Алексеевич
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
27.01.1908 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Алексеевич
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
30.07.1910 ст.
Отец ребёнка: Гусев Иван Алексеевич
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
28.07.1913 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Алексеевич
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно