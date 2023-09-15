Боде Лев Львович
Место рождения
Дата рождения23.10.1820
Дата смерти15.06.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1820
Отец: Боде Лев Карлович
Мать: Боде Наталья Фёдоровна
Титул: барон. Из французских дворян (de Bode), перешедших на службу в Россию после Французской революции 1789 года.
Бракосочетание
Около 1850
Жена: Боде Анна Петровна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Боде Сергей Львович
Мать ребёнка: Боде Анна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.06.1855
Похороны: церковь (им же построенная) села Мещерское-Покровское.