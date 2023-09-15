Боде Лев Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоде Лев Львович

Боде Лев Львович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.10.1820

Дата смерти

15.06.1855

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1820

Отец: Боде Лев Карлович

Мать: Боде Наталья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: барон. Из французских дворян (de Bode), перешедших на службу в Россию после Французской революции 1789 года.
Бракосочетание
Около 1850

Жена: Боде Анна Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1851

Сын: Боде Сергей Львович

Мать ребёнка: Боде Анна Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Мещерское, Чехов, Московская область
Смерть
15.06.1855
Мещерское, Чехов, Московская область
Похороны: церковь (им же построенная) села Мещерское-Покровское.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close