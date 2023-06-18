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Рукавишников Дмитрий 7 Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рукавишников Василий Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын3

Мать ребёнка: Рукавишникова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын2

Мать ребёнка: Рукавишникова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын1

Мать ребёнка: Рукавишникова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукавишникова Екатерина

Смерть
Неизвестно