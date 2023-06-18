Рукавишников Дмитрий 7 Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рукавишников Василий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: сын3
Мать ребёнка: Рукавишникова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: сын2
Мать ребёнка: Рукавишникова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: сын1
Мать ребёнка: Рукавишникова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рукавишникова Екатерина
Смерть
Неизвестно