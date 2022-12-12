Малый Юрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.12.1923
Дата смерти05.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
1942
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Окончил Чкаловское танковое училище
Смерть
05.08.1943
Погиб. Первичное место захоронения: Курская обл., Томаровский р-н, д. Степное, юго-восточнее, 500 м, лощина
Перезахоронение
Неизвестно
Томаровка, Яковлевский, Белгородская область