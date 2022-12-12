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Малый Юрий Васильевич

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Место рождения

Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область

Дата рождения

11.12.1923

Дата смерти

05.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область
Образование
1942
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Окончил Чкаловское танковое училище
Смерть
05.08.1943
Погиб. Первичное место захоронения: Курская обл., Томаровский р-н, д. Степное, юго-восточнее, 500 м, лощина
Перезахоронение
Неизвестно
Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
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