Шамсутдинова (Шамсутдинова) Хуббелниса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухетдинов Шамсутдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1878
Сын: Гайнетдинов Нуретдин
Отец ребёнка: Габдулкабиров Гайнетдин
Рождение ребёнка
02.05.1880
Отец ребёнка: Габдулкабиров Гайнетдин
Рождение ребёнка
16.09.1883
Дочь: Гайнетдинова Фатима
Отец ребёнка: Габдулкабиров Гайнетдин
Рождение ребёнка
16.11.1884
Дочь: Гайнетдинова Биби Зайнаб
Отец ребёнка: Габдулкабиров Гайнетдин
Рождение ребёнка
04.04.1886
Отец ребёнка: Габдулкабиров Гайнетдин
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Гайнетдинова Минниса
Отец ребёнка: Габдулкабиров Гайнетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно