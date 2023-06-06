Шамсутдинова (Шамсутдинова) Хуббелниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинова (Шамсутдинова) Хуббелниса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухетдинов Шамсутдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1878

Сын: Гайнетдинов Нуретдин

Отец ребёнка: Габдулкабиров Гайнетдин

Рождение ребёнка
02.05.1880

Сын: Гайнетдинов Фахретдин

Отец ребёнка: Габдулкабиров Гайнетдин

Рождение ребёнка
16.09.1883

Дочь: Гайнетдинова Фатима

Отец ребёнка: Габдулкабиров Гайнетдин

Рождение ребёнка
16.11.1884

Дочь: Гайнетдинова Биби Зайнаб

Отец ребёнка: Габдулкабиров Гайнетдин

Рождение ребёнка
04.04.1886

Сын: Гайнетдинов Мифтахетдин

Отец ребёнка: Габдулкабиров Гайнетдин

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Гайнетдинова Минниса

Отец ребёнка: Габдулкабиров Гайнетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдулкабиров Гайнетдин

Смерть
Неизвестно