Толоцкий Пётр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толоцкий Пётр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толоцкий Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1864

Сын: Толоцкий Степан Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Толоцкая Пелагея Петровна

Мать ребёнка: не указана

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
10.01.1880

Сын: Толоцкий Никтополион Петрович

Мать ребёнка: не указана

Витебск, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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