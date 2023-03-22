Толоцкий Степан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толоцкий Степан Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1864

Дата смерти

22.05.1929

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1864

Отец: Толоцкий Пётр Константинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Толоцкий Евгений Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1891

Сын: Толоцкий Борис Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толоцкий Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.05.1929
Валга, Valga vald, Valga maakond
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