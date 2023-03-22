Толоцкий Степан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1864
Дата смерти22.05.1929
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1864
Отец: Толоцкий Пётр Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Толоцкий Евгений Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1891
Сын: Толоцкий Борис Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толоцкий Михаил Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.05.1929
Валга, Valga vald, Valga maakond