Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита

Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Иванъ Егоровъ

Мать: Марья Калинина

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Слепова Настасья

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Савелий

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Маланья

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Петрова

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