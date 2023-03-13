Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Иванъ Егоровъ
Мать: Марья Калинина
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Слепова Настасья
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Савелий
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Маланья
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Петрова