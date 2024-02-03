Благинина Серафима Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинина Серафима Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Благинин Самоил Павлович

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Самоил Павлович

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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