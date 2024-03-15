Анисья Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: Тимофей Семенов
Мать: Мария Иванова
Бракосочетание
09.05.1820 ст.
Муж: Филимон Егоров
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.07.1829 ст.
Дочь: Ефимия Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Егоров
Рождение ребёнка
22.11.1831 ст.
Сын: Григорий Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Егоров
Рождение ребёнка
01.01.1834 ст.
Дочь: Меланья Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Егоров
Рождение ребёнка
01.04.1836 ст.
Сын: Ефим Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Егоров
Рождение ребёнка
03.01.1839 ст.
Сын: Филипп Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Егоров
Рождение ребёнка
29.01.1841 ст.
Дочь: Аксинья Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Егоров
Смерть
Неизвестно