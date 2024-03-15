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Анисья Тимофеева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: Тимофей Семенов

Мать: Мария Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.05.1820 ст.

Муж: Филимон Егоров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.07.1829 ст.

Дочь: Ефимия Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Егоров

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.11.1831 ст.

Сын: Григорий Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Егоров

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1834 ст.

Дочь: Меланья Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Егоров

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1836 ст.

Сын: Ефим Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Егоров

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.01.1839 ст.

Сын: Филипп Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Егоров

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.01.1841 ст.

Дочь: Аксинья Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Егоров

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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