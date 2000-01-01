Пепеляева Т А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пепеляева Т А

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пепеляев Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Пепеляев Сергей Фотеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пепеляев Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Пепеляев Сергей Фотеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Сереевна

Отец ребёнка: Пепеляев Сергей Фотеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пепеляев Сергей Фотеевич

Смерть
Неизвестно
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