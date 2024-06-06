Дарья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Семен Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Симеонов
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Праскева Филлипова
Отец ребёнка: Филипп Симеонов
Максимовское, Тверский уезд, Тверская губерния
ФС Исповедная 1800 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9BFR-9SY7?i=490&wc=MD18-4MS%3A224327401%2C234486201%2C236653501&cc=1929531
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Агафья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Симеонов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Егор Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Симеонов
Смерть
Неизвестно