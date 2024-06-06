Дарья Афанасьева 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дарья Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Семен Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Симеонов

Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Праскева Филлипова

Отец ребёнка: Филипп Симеонов

Максимовское, Тверский уезд, Тверская губерния
ФС Исповедная 1800 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9BFR-9SY7?i=490&wc=MD18-4MS%3A224327401%2C234486201%2C236653501&cc=1929531
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Агафья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Симеонов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Егор Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Симеонов

Смерть
Неизвестно

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