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Марфа Алексеевна
Марфа Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1777
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Алексей Иванович
1732 г.р.
Мать
Федосья Федоровна
1739 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец:
Алексей Иванович
Мать:
Федосья Федоровна
Смерть
Неизвестно
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