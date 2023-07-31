Федосья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Антип Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Московская область Горностаево
Смерть
Неизвестно