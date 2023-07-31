Федосья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Антип Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Московская область Горностаево
Смерть
Неизвестно
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