Башкирова (Иванова) Мария Георгиевна
Место рожденияДеревня Андреевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Андреевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
11.?.1901
Рождение ребёнка
22.08.1902
Сын: Башкиров Александр Никитич
Отец ребёнка: Башкиров Никита Ильич
Рождение ребёнка
17.11.1904
Сын: Башкиров Вов Алексей Никитич
Отец ребёнка: Башкиров Никита Ильич
Рождение ребёнка
25.05.1907
Дочь: Феодосия Никитична
Отец ребёнка: Башкиров Никита Ильич
Рождение ребёнка
29.08.1909
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Башкиров Никита Ильич
Рождение ребёнка
07.04.1913
Сын: Башкиров Вов Георгий Никитич
Отец ребёнка: Башкиров Никита Ильич
Рождение ребёнка
19.06.1915
Дочь: Ефросинья Никитична
Отец ребёнка: Башкиров Никита Ильич
Рождение ребёнка
05.11.1916
Отец ребёнка: Башкиров Никита Ильич
Рождение ребёнка
28.09.1919
Дочь: Надежда Никитична
Отец ребёнка: Башкиров Никита Ильич
Смерть
Неизвестно