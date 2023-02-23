Башкирова (Иванова) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова (Иванова) Мария Георгиевна

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Место рождения

Деревня Андреевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Андреевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
11.?.1901

Муж: Башкиров Никита Ильич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1902

Сын: Башкиров Александр Никитич

Отец ребёнка: Башкиров Никита Ильич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1904

Сын: Башкиров Вов Алексей Никитич

Отец ребёнка: Башкиров Никита Ильич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1907

Дочь: Феодосия Никитична

Отец ребёнка: Башкиров Никита Ильич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.08.1909

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Башкиров Никита Ильич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.04.1913

Сын: Башкиров Вов Георгий Никитич

Отец ребёнка: Башкиров Никита Ильич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.06.1915

Дочь: Ефросинья Никитична

Отец ребёнка: Башкиров Никита Ильич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1916

Сын: Башкиров Михаил Никитич

Отец ребёнка: Башкиров Никита Ильич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1919

Дочь: Надежда Никитична

Отец ребёнка: Башкиров Никита Ильич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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